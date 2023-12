PM encontra pedras de crack dentro de rádio e homem é preso

Um homem foi preso pelo crime de tráfico de drogas em Apucarana, no norte do Paraná, após a Polícia Militar (PM) encontrar pedras de crak escondidas em um aparelho de rádio que estava com o suspeito. O caso aconteceu na noite desta segunda-feira (4) na rua José Ciappina, no Núcleo Habitacional Marcos Freire.

De acordo com a PM, o suspeito foi localizado com o aparelho na mão tendo uma interação com uma outra pessoa na rua. Os policiais resolveram se aproximar pois suspeitaram que o rádio poderia ser produto de furto e o homem poderia estar trocando o objeto por drogas.

Ao realizar a abordagem, o homem teria dito que o rádio era dele, mas segundo os agentes, foi possível ouvir um barulho dentro do aparelho. Ao averiguar, foi encontrado 10 pedras de crack no compartimento usado para colocar as pilhas.

Ainda como consta no Boletim de Ocorrências (B.O) após isso, o próprio suspeito teria admitido que estava vendendo as drogas. Ele foi encaminhado para a delegacia da cidade, conforme os agentes.

