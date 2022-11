PM encontra mais um veículo abandonado em Apucarana

Da Redação

Ao consultar a placa, a equipe constou alerta de furto

Mais um veículo com alerta de furto/roubo foi recuperado pela Polícia Militar (PM) de Apucarana, nesta segunda-feira, 07, desta vez, na Rua Emilio de Menezes, no Jardim Ponta Grossa. O carro, modelo Corsa Hatch, foi furtado no último sábado, estacionado ao lado do parque montado próximo a rodoviária da cidade.

Segundo o boletim de ocorrências, os policiais foram até o local, por volta das 18h, após uma solicitação informando que próximo a uma represa, no Jardim Ponta Grossa, havia um veículo Corsa Hatch de cor cinza abandonado, desde a manhã do dia anterior.

Ao consultar a placa, a equipe constou alerta de furto. O veículo estava sem bateria, sendo guinchado e entregue na 17ª SDP para as devidas providências.

Segundo levantamento realizado pela reportagem da Tribuna, ao menos 19 veículos furtados ou levados durante assalto foram localizados em Apucarana nos últimos 40 dias, boa parte deles, na Zona Leste. A Policia Civil investiga se há uma quadrilha atuando na cidade por conta do número de crimes do tipo.

