PM encontra homem ferido e desacordado na Rua Ponta Grossa

Um homem foi encontrado ferido e desacordado na madrugada desta segunda-feira, 12, na Rua Ponta Grossa, região central de Apucarana. A vítima foi localizada por volta das 02h40 da madrugada, por uma equipe da Polícia Militar (PM) que realizava patrulhamento.

Segundo o boletim de ocorrências, o homem foi encontrado caído ao chão, ao se aproximar, a equipe o identificou e constatou que ele estava ferido e visivelmente alcoolizado. Os policiais acionaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) para prestar socorro.

Uma enfermeira prestou atendimento e a vítima foi encaminhada para o Hospital da Providência.

