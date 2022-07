PM encontra homem desacordado às margens da BR 369, em Apucarana

Da Redação

Ele estava deitado no acostamento da rodovia, com sinais vitais

A Polícia Militar (PM) de Apucarana foi acionada na madrugada desta terça-feira, 26, por volta das 2h40, para atender a uma suposta situação de óbito às margens da BR 369, na saída para Jandaia do Sul. No local, a equipe encontrou um homem, de 53 anos, deitado no acostamento da rodovia, com sinais vitais, porém, sem conseguir responder aos questionamentos da equipe.

Os policiais tentaram saber o endereço dele, porém, o homem não conseguia responder, sendo possível apenas identificá-lo.

A PM acionou uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), para avaliar as condições de saúde do homem. Os socorristas realizaram os primeiros atendimentos, e em seguida, o encaminharam para uma avaliação médica.

Arapongas

Uma mulher, de 33 anos, foi encontrada morta na noite desta segunda-feira (25), na Rua Tiê de Topete, no Conjunto Padre Chico, em Arapongas. Ela estava dentro de sua residência.

O Sistema de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi chamado, por volta das 19h30, mas apenas constatou o óbito. A causa da morte ainda não foi informada.

A Polícia Militar e a Polícia Civil foram acionadas.

O Instituto Médico Legal (IML) de Apucarana também foi chamado para recolher o corpo.

