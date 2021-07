Da Redação

PM encontra fiação tipo 'gato' em casa de foragido

Um homem, de 21 anos, foi preso nesta terça-feira (27), no Jardim Colonial II, pela Polícia Militar de Apucarana, com uma mandado judicial em aberto. A PM se deslocou até o endereço do jovem e chegando na casa, estava apenas sua esposa, que informou que o marido tinha ido para a residência da mãe.

A equipe foi até a casa citada e após alguns minutos viu o jovem, que ao ver os policiais, fugiu e correu por duas quadras. A PM conseguiu alcançá-lo, deu voz de prisão e o encaminhou para a delegacia.

A PM ressaltou que na casa do foragido havia uma fiação irregular, furtando energia, pois não havia o medidor de energia elétrica, além de encontrar uma fiação tipo "Gato" vindo diretamente da rede elétrica para o interior da residência.