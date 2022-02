Da Redação

PM encontra drogas em tijolo e homem é preso em Apucarana

Durante a Operação Fecha Quartel, realizada nesta segunda-feira (24), em Apucarana, a Polícia Militar (PM) prendeu um homem por tráfico de drogas na Travessa Waldemar Felipe da Silva, no Jardim Alvorada.

continua após publicidade .

Segundo a polícia, o local é conhecido pela prática do crime de tráfico de drogas. O indivíduo, já conhecido pelo meio policial, demonstrou nervosismo ao avistar a viatura e foi abordado, segundo a equipe.

Próximo a ele, foi encontrado um tablete laranja com cinco pinos de cocaína dentro de um tijolo. No bolso também haviam R$ 111. Em seguida, os policiais foram até a residência do suspeito onde localizaram mais 11 gramas de cocaína e 35 de crack.

continua após publicidade .

Diante do flagrante, o rapaz foi preso e levado à 17ª Subdivisão Policial.