PM encontra Corsa furtado em propriedade rural de Apucarana

Um veículo com alerta de furto foi recuperado pela Polícia Militar (PM) nesta quinta-feira (4). De acordo com as informações da corporação, o automóvel, um Chevrolet Corsa, foi localizado em uma propriedade situada na Vila Rural Terra Prometida, próximo ao distrito da Caixa de São Pedro, em Apucarana, norte do Paraná.

continua após publicidade

- LEIA MAIS: PM recupera Kadett que havia sido furtado em Apucarana

Assim que chegaram no local, os militares averiguaram os dados do carro e constataram que ele foi furtado na quarta-feira (3). Conforme repassado à imprensa, o Chevrolet Corsa foi depenado pelos criminosos, já que foi encontrado sem as quatro rodas.

continua após publicidade

Por conta disso, o guincho da PM precisou ser acionado para realizar o transporte do veículo até a 17ª Subdivisão Policial da cidade. As autoridades devem dar início às medidas cabíveis para devolver o Corsa ao proprietário.

Siga o TNOnline no Google News