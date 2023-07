PM encontra carro que foi roubado de vigilante em Apucarana

A Polícia Militar (PM) encontrou um carro que havia sido roubado no final do mês passado em Apucarana, Norte do Paraná. O veículo, um Fiat Uno Way, foi encontrado no Residencial Sumatra II, coberto com uma lona.

Segundo a PM, a equipe policial chegou ao local após receber informações de uma pessoa que passava pela rua e avisou os PMs sobre o paradeiro do veículo.

Durante a confecção do boletim, enquanto os policiais aguardavam a presença do proprietário do veículo, um homem chegou até o local afirmando ser o dono do carro. O homem relatou que havia comprado o automóvel pelo valor de R$ 5 mil e não sabia que o mesmo havia sido roubado.

Após o ocorrido, o homem foi encaminhado para a delegacia de polícia juntamente com o veículo para que as providencias cabíveis sejam tomadas.

Carro foi roubado no mês passado

O carro em questão foi roubado no dia 26 de junho, após um assalto ocorrido na Avenida Zilda Seixas do Amaral, no Parque Industrial Norte I, em Apucarana. O dono do veículo, um vigilante de 62 anos sofreu um assalto enquanto trabalhava como vigilante em um barracão em construção.

