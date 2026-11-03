PM encontra arsenal em chácara de Apucarana após pedido de socorro

Equipes foram acionadas depois que jovem relatou ter sido levada contra a vontade para uma festa no imóvel; suspeito foi detido

Uma ação da Polícia Militar terminou com a apreensão de diversas armas, munições e ferramentas cortantes em uma chácara localizada na Estrada do Barreiro, em Apucarana. O caso aconteceu após uma denúncia inicial encaminhada pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que recebeu uma mensagem de socorro de uma das pessoas presentes no local.

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O caso foi registrado no domingo (01). De acordo com o registro oficial, uma mulher informou que havia sido levada até o imóvel junto com uma adolescente de 17 anos e que no endereço havia materiais perigosos e munições. Com os dados e a localização em mãos, a equipe policial foi até a propriedade para verificar a situação.

Ao chegarem ao endereço, os policiais abordaram as duas vítimas logo na entrada, que confirmaram o teor do pedido de ajuda. Na sequência, os agentes entraram na propriedade e revistaram todas as pessoas que participavam de uma festa no local, incluindo o homem apontado como responsável pelo evento e pelo imóvel.

Durante as buscas feitas no interior da casa, os policiais encontraram um revólver calibre 38 carregado com seis balas prontas para uso, além de outras 11 munições do mesmo calibre. As equipes também apreenderam uma caixa com 37 balas de calibre 22, uma munição de calibre 28, uma besta (arco e flecha com gatilho) com cinco flechas, uma faca de caça de sete polegadas, um facão e um machado.

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Diante do flagrante, o responsável pelo local recebeu voz de prisão e foi levado para a 17ª Subdivisão Policial de Apucarana. Todo o material encontrado foi apreendido e entregue à delegacia para o andamento das investigações.