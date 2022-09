PM e Samu atendem homem que foi espancado em Apucarana

Da Redação

Um homem foi agredido na madrugada desta quarta-feira (7), no Jardim Interlagos, de Apucarana, e precisou do atendimento da equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). O autor da agressão, conforme a Polícia Militar (PM), é o pai biológico de seu enteado.

Os policiais foram acionados após denúncia informando que uma pessoa estaria espancando um homem e que o autor da agressão seria seu pai biológico e que ele teria agredido seu padrasto.

Ao chegar no local, o autor não estava mais. Porém, ao conversar com a vítima, ela disse que estava em casa e que ao ouvir um barulho de tijolo acertando a parede externa, foi verificar. Como a mesma pessoa já havia danificado um veículo de propriedade da vítima anteriormente, o dono da casa saiu para tentar conversar com o autor, sendo então agredido com socos e chutes no rosto.

Mesmo caído, conforme os relatos dele, a agressão só acabou com a intervenção do filho do agressor, que precisou conter o pai. As agressões resultaram em hematomas na boca, nos olhos e no nariz. A vítima foi encaminhada pelo Samu para receber atendimento médico, que não foi informado.

