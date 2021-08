Da Redação

PM e Samu ajudam jovem que estava em cima de pontilhão

Na tarde desta quinta-feira (12), a Polícia Militar de Apucarana e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) ajudou um jovem, do Rio Bom, que tentava tirar a própria vida e estava sentado em cima do pontilhão da Rua Marcílio Dias, em Apucarana.

Chegando no local, ele disse à equipe que é natural do Rio Bom, mas está morando com seu pai em Apucarana.

Além disso, o jovem informou à PM que toma remédios que controlam a alteração de humor. Foi solicitado o apoio do Samu, que compareceu no local e encaminhou o abordado até a Unidade de Pronto Atendimento (Upa).