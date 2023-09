PM e Polícia Civil prometem ampliar integração para reduzir crimes

Siga o TNOnline no Google News

Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

O comandante do 10º Batalhão da Polícia Militar (BPM) de Apucarana, tenente-coronel Edvaldo Isidoro Vieira, e o delegado-chefe da 17ª Subdivisão Policial de Apucarana, Marcus Felipe da Rocha Rodrigues, destacaram nesta segunda-feira (25) o trabalho conjunto das duas corporações para reduzir a criminalidade, principalmente de homicídios na cidade. Veja entrevista abaixo

continua após publicidade

-LEIA MAIS: Identificado homem morto a facadas em Apucarana



De acordo com o delegado Marcus Felipe da Rocha Rodrigues, os dados de criminalidade apontam que há uma tendência de queda nos assassinatos na região.

continua após publicidade

"É importante ressaltarmos que no primeiro quadrimestre de 2023, Apucarana foi uma das cidades que apresentou o maior índice de redução no número de homicídios", conta.

O delegado também destaca a importância de as forças policiais trabalharem de forma integrada.



"A Polícia Civil e a Polícia Militar sempre trabalharam em conjunto aqui em Apucarana e o nosso objetivo é intensificar os trabalhos para trazer mais segurança para a população", diz.



continua após publicidade

O comandante do 10º BPM, tenente-coronel Edvaldo Isidoro Vieira, ressalta que recentemente novos policiais foram contratados.



"Nós tivemos a formatura de mais 56 policiais militares para a região, o que significa que todos os municípios da área do 10ºBPM serão contemplados com policiais militares, sobretudo com os destacamentos locais", frisa.

Assista:

continua após publicidade

TnOnline TV

Siga o TNOnline no Google News