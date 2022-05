PM e GCM salvam mulher que estava desacordada em riacho

Da Redação

Uma mulher de 54 anos, que estava desacordada em um riacho foi salva pela Polícia Militar (PM) e Guarda Civil Municipal (GCM) de Apucarana. Ela já estava com sinais de hipotermia quando foi encontrada por volta das 20h desta quarta-feira (11), na região do Jardim Figueira.

continua após publicidade .

De acordo com a PM e GCM, as equipes receberam informações de que a mulher, uma servidora pública, saiu para trabalhar, porém, desapareceu. Os policiais e guardas foram até o local de trabalho dela, durante buscas na região, uma bolsa foi encontrada e algumas pessoas relataram que ela poderia ter entrado na mata.

As equipes seguiram sentido ao riacho e encontraram a mulher submersa e perceberam que ela respirava. Um GCM e um PM entraram na água e realizaram o resgate. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi chamado.

continua após publicidade .

As equipes, que contaram também com o apoio de um enfermeiro que trabalha em uma Unidade de Saúde que existe no bairro, usaram um cobertor para aquecer a mulher, pois ela estava com sinais de hipotermia. O Samu encaminhou a servidora para o Hospital da Providência.

"A servidora estava dentro da água somente com o nariz para fora e ainda respirando, assim que ela foi retirada do Rio, foi percebido dois cortes nos braços, e foi realizado também o estancamento do sangue juntamente com o PM e o enfermeiro. Mesmo com várias dificuldades enfrentadas, levamos a servidora até uma parte mais alta para facilitar o atendimento do Samu", disse o comandante da GCM Alessandro Carletti.

Participaram do salvamento no riacho o soldado Douhei, cabo Sandro e os GCMs Pablo e Ribeiro.