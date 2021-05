PM e GCM abordam 46 pessoas em ação para cumprir decreto

Continua após publicidade

Na noite desta sexta-feira (28), a Polícia Militar e Guarda Civil Municipal, de Apucarana, realizam uma operação para dar fiel cumprimento ao Decreto Estadual 7.672/21 para evitar o colapso na rede pública de saúde devido à Covid-19.

A ação ocorreu no bairros Centro, Barra funda, Jardim São Pedro, Jardim Paulista, Jardim Milani, Parque Bela Vista, Jardim Tibagi, Vila Rural, Vila Reis, Recanto do Lago, Vila Nova, Jardim Colonial, Jardim Ponta Grossa, além de outros locais.

Conforme a PM, foram fiscalizados 7 estabelecimentos, abordadas 46 pessoas, dois carros foram apreendidos, quatro ocorrências registrada, cindo pessoas encaminhadas para a 17ª SDP e 2,2 gramas de cocaína confiscados.

Operação

A ação visa abordar estabelecimentos comerciais e eventos que estejam funcionando de forma contrária às medidas impostas pelo novo Decreto do Estado do Paraná, com intuito de evitar o colapso da rede pública de saúde e privada do Estado, em virtude da Covid-19.

Além disso, a operação tem como objetivo coibir a prática de crimes, saturando os bairros com policiamento extraordinário e passar uma maior sensação de segurança à população.