PM é chamada para ajudar filhos de usuária de drogas

A Polícia Militar (PM) e o Conselho Tutelar, de Apucarana, foram acionados após uma mãe, de 24 anos, ser vista no Jardim América, neste domingo (19), sem condições de cuidar dos dois filhos por estar bêbada e sob efeito de entorpecentes.

De acordo com a PM, a equipe chegou no local e encontrou a mulher alcoolizada e alterada e sem condições para cuidar das duas crianças. Após constatar a situação, os policiais chamaram uma conselheira tutelar, que cuidou das crianças e tomou todas as providências cabíveis.

Outro caso

Um jovem entrou em contato com a Polícia Militar (PM), de Apucarana, informando que sua mãe estava descontrolada e agredindo familiares no dia 3 de outubro, no Jardim Paulista.

No local, a PM descobriu pela irmã que a mulher passou o dia bebendo e usando drogas. Ao chegar em casa, conforme o boletim, ela passou a discutir com a mãe, os irmãos e filhos, e tentou sair de casa levando os quatro filhos menores de idade.