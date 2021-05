PM é chamada após mulher pedir socorro

Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline

Continua após publicidade

A Polícia Militar de Apucarana foi acionada nesta quinta-feira (13), após denúncia via Copom de que uma mulher estava sendo agredida e pedindo por socorro. A equipe foi até o local e fez contato com a vítima, que relatou que teve um desentendimento com o marido.



Porém, de acordo com a PM, ela não apresentava lesões, nem sinais de violência, além de não manifestar interesse em representar contra o esposo.

Segundo o boletim, a filha do casal foi até o local e levou a mãe para sua residência para evitar mais problemas.