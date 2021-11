Da Redação

PM é chamada após mãe agredir namorado da filha em Apucarana

A Polícia Militar (PM) de Apucarana foi chamada no começo da noite desta quarta-feira (24), por volta das 18 horas, após uma mulher agredir o namorado de sua filha. O caso aconteceu na Rua Oswaldo Francisco de Lima, no Loteamento Sanches dos Santos.

continua após publicidade .

Segundo a PM, o menino, de 13 anos, foi agredido com arranhões no peito, no pescoço e no rosto e ainda levou um soco na cara. A mãe da vítima ainda contou para a polícia que a agressora ameaçou o rapaz de pegar uma faca e sair correndo atrás dele. O garoto se relaciona com a menina, de 12 anos, há três semanas.

A mulher, de 28 anos, foi localizada pela Polícia Militar e encaminhada para a delegacia de Apucarana. Um boletim de ocorrências foi registrado e foi lavrado um termo circunstanciado, devido a vítima ser menor de idade.