Da Redação

PM é chamada após incêndio proposital em casa de Apucarana

Um incêndio proposital com tábuas foi registrado na noite desta quinta-feira (21), no Jardim Laranjeiras, em Apucarana, por volta das 23h30.

A Polícia Militar (PM) esteve no endereço e conversou com a vítima, que relatou que uma pessoas ateou fogo em tábuas de madeira usadas em uma obra. A ação, conforme o boletim, causou grande dano à parede da residência.

No entanto, o Corpo de Bombeiros não foi acionada, já que o morador conseguiu apagar as chamas com uma mangueira de jardim. O solicitante foi orientado pelos policiais.