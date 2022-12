PM é chamada após homem agredir ex-mulher em bar de Apucarana

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

A Polícia Militar (PM) foi acionada nesta sexta-feira (23) para uma situação de violência doméstica

A Polícia Militar (PM) foi acionada nesta sexta-feira (23) para uma situação de violência doméstica registrada no interior de um bar, localizado na Barra Funda, em Apucarana, no norte do Paraná.

continua após publicidade .

Segundo a polícia, um homem agrediu sua ex-mulher a pauladas, além de proferir diversos xingamentos a ela. A vítima contou que entrou no estabelecimento comercial para se abrigar pois o agressor estava a perseguindo.

-LEIA MAIS: Ladrão invade salão de beleza em Apucarana e tranca mulheres

continua após publicidade .

Após as agressões, ela foi socorrida por populares e o homem fugiu do local. Ainda conforme a vítima relatou à PM, na quinta-feira (22), o agressor já havia dado diversos soco nela, o que resultou em hematomas em seu olho direito. A violência por parte dele, segundo a vítima, é rotineira.

A mulher pediu à polícia uma medida protetiva de urgência.

Segundo a equipe policial, o autor das agressões não foi encontrado após buscas pelas proximidades.

Siga o TNOnline no Google News