PM é chamada após grupo tentar sair de motel sem pagar conta

Da Redação

A Polícia Militar (PM) foi chamada pela gerência de um motel após cinco pessoas tentarem sair do local sem pagar a conta. A ocorrência foi registrada na manhã de sábado em um estabelecimento localizado na BR-376 em Apucarana.

Conforme o boletim de ocorrências da PM, o grupo utilizou um quarto do motel, consumiu produtos e ainda danificou objetos nas acomodações. Ao deixarem os aposentos, os cinco tentaram sair sem pagar a conta.

Uma mulher que estava no grupo teria conseguido fugir, contudo as outras quatro pessoas foram abordadas pela PM. A gerente do estacionamento esteve no local e as partes entraram em acordo e as despesas do quarto foram quitadas.