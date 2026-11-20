Uma casa foi alvo de diversos tiros no final da noite desta quinta-feira (19) no Loteamento Residencial Jaçanã, em Apucarana, norte do Paraná. O imóvel atingido é habitado por uma pessoa com deficiências auditiva e motora, mas, apesar do susto, não houve registro de feridos.

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De acordo com vizinhos que presenciaram o crime, dois homens em uma motocicleta vermelha passaram pela rua e atiraram aproximadamente seis vezes contra a residência. Os disparos causaram danos materiais, atingindo o portão e a parede da casa. Logo após o ataque, os suspeitos fugiram em alta velocidade.

A Polícia Militar foi acionada e isolou a área para averiguação. Durante as buscas em frente ao imóvel, os policiais encontraram duas balas caídas no chão. A equipe realizou rondas por todo o bairro e em possíveis rotas de fuga para tentar localizar os atiradores e a moto usada no crime, mas ninguém foi preso até o momento.

As balas recolhidas foram encaminhadas à delegacia da Polícia Civil, que agora é responsável por investigar o caso para descobrir a motivação do ataque e identificar os autores. Os moradores da região que testemunharam o fato receberam orientações da equipe policial sobre os próximos passos legais.

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