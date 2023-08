PM é chamada após casa ser furtada em Apucarana

A Polícia Militar foi acionada na noite desta quarta-feira (16), após uma televisão e um caixa de som serem furtadas de uma casa localizada no Jardim das Flores I, em Apucarana, no norte do Paraná.

Conforme consta no Boletim de Ocorrências, a moradora da residência chamou a polícia e relatou que saiu de casa por volta das 8h, e quando retornou, às 20h, encontrou a janela do quarto arrombada. No entanto, segundo a mulher, as portas da casa ainda estavam trancadas.

Ainda segundo a vítima, quando entrou na casa, notou que a TV e uma caixa de som haviam sido levadas. De acordo com os policiais, a mulher foi orientada. Os agentes afirmaram também que um patrulhamento foi realizado pelo local, mas nenhum suspeito foi encontrado.

