PM é chamada após briga de casal e homem termina preso em Apucarana

Um homem foi preso após agredir a companheira na Rua Desembargador Clotário Portugal, área central de Apucarana, na madrugada desta quinta-feira, (12). A Polícia Militar (PM) foi chamada até a Unidade de Pronto Atendimento (UPA), onde uma mulher vítima de violência doméstica estava passando por atendimento médico, pois apresentava um corte no lábio inferior e o nariz inchado.

continua após publicidade

- LEIA MAIS: Homem invade casa de ex quebra porta e agride atual namorado dela

No local, a mulher informou a PM que após discussão com o companheiro, eles começaram a se agredir fisicamente. Um vizinho a levou para a UPA, e que o homem estaria na residência.

continua após publicidade

Conforme a polícia, a vítima não queria representar; no entanto, devido à lesão, foi deslocada com a vítima até a casa onde o homem estava. Ambas as partes foram levadas até a delegacia para providências. O homem estava com um corte na mão direita, ocasionado pelo soco.

Siga o TNOnline no Google News