PM e Bombeiros fazem busca por desaparecido em Apucarana

A Polícia Militar (PM) e o Corpo de Bombeiros de Apucarana realizam buscas na tarde desta segunda-feira (27), por um morador do Jardim Morada do Sol que está desaparecido desde a última sexta-feira (24). André Luiz Rocha, de 40 anos, faz tratamentos de saúde e utiliza medicamentos controlados para convulsões.

A suspeita é de que ele poderia estar um uma mata localizada próximo ao endereço da família, na Rua Herculano Amorim, mas após varreduras, nada foi localizado.

"A PM esteve em apoio realizando um varredura em toda a mata, mas nada foi encontrado. Familiares relatam que André faz uso de medicamentos controlados, saiu na sexta-feira a noite e não retornou. No dia do sumiço, ele teria recebido atendimento da UPA, por causa das convulsões, voltou para casa, e no meio da noite, saiu sem dizer para onde e não foi mais visto", relatou Sargento Do Carmo.

Gentil Rocha, pai do homem desaparecido, conta que o filho já saiu outras vezes, mas nunca ficou tanto tempo sem voltar para casa. "Já fui procurar ele pela cidade, já estive até no IML. Ele saiu descalço, usando apenas um short e tem tatuagens no braço. Não estou nem dormindo de preocupação, ele não pode ficar sem os remédios, tem que tomar todo dia", disse.

A família registrou boletim de ocorrência e a Polícia Civil investiga o desaparecimento. Quem tiver qualquer informação a respeito de André Luiz Rocha, de 40 anos, pode entrar em contato com a polícia através do 190.