PM é acionada por família de idoso de 72 anos e o encontra morto

O corpo de um idoso de 72 anos foi encontrado na tarde desta segunda-feira (27) em sua casa, no residencial Florais do Lago, em Apucarana (PR). A Polícia Militar (PM) de Apucarana foi acionada por familiares do idoso, que estavam há algum tempo sem contato com ele e pediram ajuda para entrar no imóvel onde ele reside.

continua após publicidade

LEIA MAIS: Capotamento na Rodovia do Milho deixa homem ferido

A equipe se dirigiu até a casa do idoso e, como não houve resposta aos chamados, os policiais arrombaram a porta e acabaram encontrando o corpo do morador em seu quarto. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado, mas apenas constatou o óbito. Segundo a PM, o corpo foi encontrado sem sinais de violência aparente e o caso é tratado preliminarmente como morte natural.

continua após publicidade

Clique aqui e receba nossas notícias pelo WhatsApp

Siga o TNOnline no Google News