Da Redação

PM é acionada para conter hóspede bêbado em hotel

A Polícia Militar (PM) de Apucarana foi acionada durante a tarde deste sábado (16) para conter um hóspede de um hotel na região central da cidade. De acordo com a solicitação, o homem estaria bêbado e causando transtornos aos outros hóspedes.

continua após publicidade .

De acordo com o boletim da PM, um funcionário do local chamou a polícia e contou que o homem estaria ameaçando os hóspedes e a equipe de serviço do hotel. Quando a equipe chegou, o solicitante disse que conseguiu conversar com o hóspede e ele se propôs a ficar quieto em seu quarto. O funcionário não representou contra o hóspede, sendo apenas orientado pela equipe policial.