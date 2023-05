PM é acionada para conter homem alterado, em meio à avenida

Da Redação

Com a chegada da polícia, ele foi abordado

A Polícia Militar (PM) de Apucarana foi acionada no início da manhã de domingo, 07, para conter um jovem que estaria caminhando em meio aos carros, na Avenida Minas Gerais, colocando a própria vida em risco.

Segundo o solicitante, o rapaz estaria se jogando contra os carros e ficando no meio da rodovia, ele afirmou ainda que ele estava muito agitado e alterado. Com a chegada da polícia, ele foi abordado e nada de ilícito foi localizado com ele, mas a equipe da PM percebeu que o rapaz estava sobre efeito de drogas. Por conta disto, foi acionada uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), para atendimento e o rapaz foi encaminhado até a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) para atendimento.

outra ocorrência

Jovem é preso com crack e cocaína na Zona Norte de Apucarana

Um jovem de 22 anos foi preso na noite deste domingo, 07, no Loteamento Santos Dumont, em Apucarana, depois de ser flagrado por policiais em um ponto de tráfico de drogas. Durante a revista pessoal, foi constatado que ele carregava nos bolsos crack e cocaína.

De acordo com o boletim de ocorrências, uma equipe da Polícia Militar (PM) realizava patrulhamento pela região onde é de conhecimento que existe a prática do tráfico de drogas. Ao chegar próximo a uma casa abandonada foi visto um homem saindo da residência, porém, ao dar voz de abordagem, ele fugiu. A equipe então entrou no local e encontrou um jovem, de 22 anos, que ao ver a equipe, dispensou um frasco e saiu correndo em direção aos fundos da residência, mas um policial conseguiu realizar a sua contenção. Saiba mais clicando aqui.

