PM é acionada para conter confusão durante jogo no Lagoão

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

A briga aconteceu na manhã desta terça-feira (4)

Uma briga entre um pai de aluno e outros estudantes na manhã desta terça-feira (04), durante os Jogos Escolares do Paraná (JEP´s) no Ginásio de Esportes José Antônio Basso (Lagoão) chamou atenção de quem estava no local.

continua após publicidade .

Segundo a Polícia Militar (PM), a equipe foi acionada, para conter a confusão que teria começado por conta do jogo que estava acontecendo. Na briga, estaria envolvido um pai de aluno e outros estudantes.

- LEIA MAIS: Voleibol feminino “A” define equipe campeã na fase municipal dos JEP's

continua após publicidade .

Segundo a PM, quando chegaram no local os ânimos já estavam mais calmos e o pai do aluno que estaria envolvido na briga já teria ido embora.

A equipe policial registrou o boletim de ocorrência e orientou a todos os envolvidos.

A Guarda Civil Municipal (GCM) também esteve no local.

Siga o TNOnline no Google News