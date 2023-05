PM é acionada após mais um furto na Rua Ponta Grossa, em Apucarana

Uma equipe da Polícia Militar (PM) de Apucarana foi acionada nesta sexta-feira (26), para atender mais uma ocorrência de furto em um estabelecimento comercial localizado na Rua Ponta Grossa, na área central da cidade.

De acordo com o boletim de ocorrência, a gerente do comércio foi chamada pelas outras funcionárias, por volta das 08 horas, quando elas abriram o caixa para começar o expediente e, então, se deram conta que faltava dinheiro.

Conforme relato, uma vizinha alertou as trabalhadoras que o telhado do local estaria sem as telhas. Os ladrões teriam invadido o comércio pelo teto e furtaram R$ 127 do caixa. Ainda segundo o B.O., o alarme teria disparado no momento da ação criminosa, e os suspeitos fugiram.

O estabelecimento comercial possui câmeras de segurança que flagraram o momento do crime. Os policial militares fizeram as orientações necessárias. Até o momento da publicação desta reportagem, ninguém havia sido preso.

