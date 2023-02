PM é acionada após invasão e disparo de arma de fogo, em Apucarana

Da Redação

Imagem Ilustrativa

Na tarde desta sexta-feira (17), por volta das 13h24, equipes da Polícia Militar (PM) de Apucarana, no Norte do Paraná, atenderam uma ocorrência em uma chácara localizada na Rua Yukio Kayukawa, no Residencial Florais do Lago.

De acordo com informações do boletim de ocorrência, uma mulher estendia roupas no varal quando percebeu um indivíduo nos fundos do seu quintal. Nesse momento, ela gritou com o homem, que teria efetuado dois disparos com arma de fogo e, então, fugido da chácara.

O filho da mulher foi quem acionou a Polícia Militar. Em conversa com as autoridades, no entanto, a mãe dele não soube informar as características do invasor. Os policiais realizaram buscas na proximidade do imóvel, mas nenhum suspeito foi localizado.

