PM é acionada após homem ser esfaqueado em bar

Continua após publicidade

A Polícia Militar de Apucarana foi acionada nesta quinta-feira (20), após receber a informação de que uma pessoa estaria ferida após levar uma facada. A ocorrência foi registrada no Jardim Colonial II.

No local, os policiais entraram na casa junto da equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), onde tinha um homem com uma perfuração por faca no lado esquerdo superior de seu tórax, apresentando uma hemorragia local. Na casa, conforme o boletim, haviam marcas de sangue pela casa.

Em contato com a filha da vítima, ela disse à PM que o pai chegou em casa dizendo ter sido esfaqueado em um bar da região. Porém, conforme o relatório, ele não soube dizer onde seria nem como seu pai havia se ferido. O homem foi levado para o Hospital da Providência para melhor análise. A PM ressaltou que o ferido estava embriagado e não soube passar mais informações.