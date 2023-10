PM é acionada após homem ameaçar família com foice no Pirapó

A Polícia Militar (PM) foi acionada na manhã deste sábado (21) após uma mulher afirmar que foi ameaçada por um homem com uma foice no distrito do Pirapó, em Apucarana, no norte do Paraná. O caso teria acontecido por volta das 9h, na rua Dante Manosso, no centro do distrito.

Segundo os policiais, a vítima relatou que ela, o marido e os dois filhos de 12 e 14 anos foram ameaçados pelo homem. Após as ameaças de morte, o suspeito teria fugido do local sem que ninguém ficasse ferido.

Como consta no Boletim de Ocorrências (B.O) a mulher afirmou ainda que não sabia a identificação exata do homem. No entanto, ela passou o endereço da casa do suspeito aos PMs. Conforme os agentes, ela foi orientada sobre o prazo de tempo que teria para representar contra o mesmo.

