PM é acionada após denúncia de festa de casamento

A Polícia Militar (PM) de Apucarana recebeu uma denúncia neste sábado (29), de que estaria ocorrendo uma festa de casamento em uma chácara no Distrito do Pirapó. Estes tipos de evento estão proibidos por decreto em razão da pandemia.

No local, a equipe constatou que realmente estava ocorrendo um casamento, mas com quantidade de pessoas reduzida.

O responsável pelo evento apresentou aos policiais um alvará de funcionamento para o local com código e descrição de atividade econômica de restaurante, em conformidade com o decreto municipal, que autoriza o funcionamento até as 20 horas.

Ele contou ainda que o restaurante havia sido reservado para a realização do almoço de casamento, e que embora estivessem em atendimento privado, estavam funcionando como restaurante e cumprindo todas as determinações sanitárias.

Diante dos fatos, os policiais fizeram as devidas orientações com relação ao cumprimento das normas sanitárias e realizaram o boletim de ocorrências.