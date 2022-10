PM é acionada após bate-boca entre agente de trânsito e empresário

Da Redação

Conduta do agente é investigada pela prefeitura

Um bate-boca entre um agente de trânsito e um empresário mobilizou equipes da Polícia Militar (PM) e da Guarda Municipal (GM) no início da tarde desta quarta-feira (5), em Apucarana, norte do Paraná. O empresário Eduardo Bestetti Paccola, que é proprietário de um restaurante, relatou à PM que a confusão começou após ele procurar o agente para reclamar de sucessivas multas aplicadas contra clientes de seu estabelecimento, localizado na Rua Miguel Simião, no centro da cidade.

“Há um certo tempo, tem um agente de trânsito que vem aqui e multa meus clientes. Tem gente que vem pegar marmita e fica 15 segundos com o carro estacionado e ele fotografa a placa e faz a multa. O rapaz que faz entrega com moto foi multado duas vezes por trafegar na calçada. Mas como ele vai entrar no restaurante sem passar pela calçada. Cada multa que ele levou foi de R$ 800 aproximadamente”, reclama.

O empresário afirma que a situação configura perseguição, uma vez que o agente estaria multando somente os clientes de seu restaurante. Inconformado, Paccola decidiu conversar com o agente que segundo ele se descontrolou e o agrediu com um chute.

Eu disse a ele que a lei é igual para todos e a obrigação dele é multar todos os veículos que estão errados. Ele ficou alterado e disse que iria multar quem ele quisesse e depois me xingou” - Eduardo Paccola, - Eduardo Paccola,

O próprio agente acionou a GM e o empresário chamou a PM. Ainda segundo o empresário, o servidor público ficou ainda mais alterado e o ameaçou na presença das autoridades policiais.

“Ele perdeu a cabeça e me deu um chute. Ele me ameaçou antes da polícia chegar e depois na presença dos policiais. É uma pessoa totalmente desiquilibrada que não tem preparo psicológico para exercer essa função. Farei questão de levar isso até o final para que ninguém mais passe por isso”, afirma.

PREFEITURA INVESTIGA SITUAÇÃO

O diretor-presidente do Instituto de Desenvolvimento, Pesquisa e Planejamento (Idepplan) Carlos Mendes disse que primeiro é preciso levantar informações sobre o que aconteceu, para depois definir quais medidas tomar. Ele informou que a situação já está sendo apurada pelo departamento de Recursos Humanos que deve ouvir o agente de trânsito envolvido e outros agentes. O servidor público envolvido foi dispensado de suas atividades nesta quarta-feira (5) e quando retornar ao trabalho, deve ser ouvido.

Segundo Mendes, todos os agentes de trânsito já foram alvo de algum tipo de reclamação. No entanto, situações envolvendo violência verbal ou física nunca aconteceram até o momento.

O agente de trânsito, por estar representando o município, tem que manter a tranquilidade. Não admito que um agente tenha conduta de maneira incorreta. Outros agentes serão chamados e dentro do que for apurado, serão tomada as medidas cabíveis” - Carlos Mendes, - Carlos Mendes,

