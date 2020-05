PM distribui ração para cães no Residencial Solo Sagrado

O setor canil da polícia militar (PM) de Apucarana em parceria com um pet shop da cidade, realizou a distribuição de 380 Kg de ração para famílias em situação de vulnerabilidade e que possuem cães, neste sábado (09).

Aproximadamente 180 famílias foram até a rua da quadra de esportes do Residencial Solo Sagrado e receberam as embalagens com pacotes de 2kg de ração para cães. Foi montada uma estrutura dividida em 3 pontos de distribuição, com a finalidade de evitar aglomeração de pessoas.

Nas próximas semanas as equipes estarão distribuindo ração para cães em outras comunidades do município, em auxílio às famílias, para que elas possam também alimentar seus cães de estimação durante esse momento de pandemia.

As arrecadações continuam sendo realizadas até o dia 23 de maio. Para mais informações e doações, ligue 99143 7199.