PM detém 5 jovens e apreende drogas em Apucarana

A PM apreendeu cocaína, crack, maconha e LSD

Três jovens, de 22,20 e 19 anos foram presos e dois adolescentes de 14 e 16 foram apreendidos em Apucarana suspeitos de envolvimento com o tráfico de drogas. A equipe Rotam da Polícia Militar (PM) encontrou cocaína, crack, maconha e LSD em uma casa localizada na região do Núcleo Habitacional Mathias Hoffman, na tarde desta segunda-feira (6).

Denúncias informaram que a residência seria uma 'biqueira' - local usado para a venda de drogas- que um rapaz arrumava os 'clientes' e os outros realizavam a entrega, repassou a PM.

A equipe realizou patrulhamento pela Rua Ozório Gama, e flagrou um suspeito, de 19 anos, que já possui várias passagens pela polícia, saindo da casa, e foi abordado. O mesmo jovem foi levado para delegacia há sete dias, pois estava na garupa de um rapaz que estava com uma moto furtada.

Durante a abordagem, a PM ouviu barulho no telhado e percebeu que quatro pessoas tentavam fugir. Três suspeitos pularam nos telhados das casas vizinhas e um deles jogou algo no chão.

Ao entrar na casa, os policiais encontraram um adolescente, de 14 anos. A residência estava suja, apenas com colchões no chão. Mesmo tentando fugir pelo bairro, os outros jovens foram encontrados e abordados.

No local os policiais encontraram dois pontos de LSD, 43 pinos com cocaína e 11 pedras de crack. Todos foram colocados no na viatura e levados para a delegacia. Ao retirar os suspeitos, a PM encontrou uma sacola no camburão, uma porção de maconha e mais 11 pinos com cocaína. Dinheiro que seria do tráfico de drogas também foi apreendido.

