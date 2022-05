PM desmantela operação do tráfico de drogas em Apucarana

Da Redação

Uma grande operação foi deflagrada nesta manhã de quarta-feira (18), pela Polícia Militar do Paraná, para desarticular um esquema do tráfico de drogas em Apucarana. A operação, que envolveu unidades de 4 batalhões da PM e de 3 companhias da região, resultou em quatro prisões, uma apreensão de menor, além da apreensão de drogas, armas, munições e equipamentos.

A operação policial foi deflagrada por volta das seis horas da manhã, em cumprimento a 19 mandados de busca e apreensão em três cidades: Apucarana, Arapongas e Jacarezinho.

Foram apreendidas 3 armas de fogo, 160 munições de calibres diversos, 8 quilos de crack, um quilo de cocaína. Nos locais em que foram realizadas as buscas, a PM ainda apreendeu R$ 2.044, 25 porções de cocaína já embalada, duas mil embalagens plásticas para acondicionar drogas, uma máquina de cartão, uma agenda com anotações referentes ao tráfico e uma balança de precisão.

A Operação foi executada após levantamentos da agência local de Inteligência (ALI), do 10° Batalhão e do 2° BPM, com o apoio de equipes Rotam, Rocam, RPA, CPU, além de equipes Choque, Rotam e ALI do 5°BPM, do 15°BPM, do 30°BPM, das 7°, 11° e 6° companhias independentes da Polícia Militar (CIPM).





