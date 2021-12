Da Redação

PM de Apucarana registra mais furtos de fios de cobre

A Polícia Militar (PM) de Apucarana registrou mais dois furtos de fios de cobre na cidade. Um dos crimes aconteceu na Rua Julia Elias Naime, na região do Recanto Mundo Novo.

No local existe um loteamento onde casas são construídas. Ainda de acordo com a PM foram levados mil metros de fios elétricos e 260 metros de fios de cobre.

O outro crime aconteceu no Jardim Cidade Alta. A vítima contou que estava finalizando o acabamento de uma residência em construção e que ao chegar no endereço percebeu que furtaram 15 metros de fios do padrão de energia.

As vítimas foram orientadas.