PM de Apucarana registra dois furtos no Terminal Urbano

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

A Polícia Militar (PM) foi chamada

Duas mulheres foram vítimas de furto em Apucarana. Os crimes aconteceram no interior do Terminal Urbano da cidade. Dinheiro, documentos pessoais e cartões foram levados. A Polícia Militar (PM) foi chamada.

continua após publicidade .

O primeiro caso ocorreu por volta das 11h desta sexta-feira (5). A mulher disse que estava no terminal aguardado para seguir até o Núcleo Marcos Freire, mas teve a carteira dela, que estava no bolsa da calça, furtada. Dentro havia uma certa quantia em dinheiro e documentos pessoais.

Depois, por volta das 12h54, a PM foi novamente chamada para registrar outro furto. A vítima aguardava o coletivo para ir até o Dom Romeu e percebeu que a carteira que estava na bolsa dela havia sido levada.

continua após publicidade .

- LEIA MAIS: Motorista envolvido em imprudência de trânsito é desligado da VAL

A mulher contou que a bolsa estava aberta, pois havia acabado de comprar a passagem. Na carteira estavam cartões, documentos pessoais e aproximadamente R$200.

Acredita-se que pode ser a mesma pessoa que praticou os crimes. A PM orientou as vítimas e conversou com funcionários do Terminal Urbano.

Siga o TNOnline no Google News