Da Redação

PM de Apucarana registra 8 furtos entre sexta e madrugada

A Polícia Militar (PM) de Apucarana, registrou oito furtos na cidade, entre sexta-feira (24) e madrugada deste sábado (25). O Natal para essas famílias foi de grande prejuízo. Alimentos, objetos, motocicleta, carros e até presentes foram furtados.

continua após publicidade .

Um homem que estava em uma loja no centro de Apucarana teve o celular furtado. Ele contou para a PM, que deixou o aparelho em cima do balcão para provar um calçado, porém, o furto aconteceu. Câmeras de segurança registraram a ação, e flagraram um casal cometendo o crime e deixando o estabelecimento.

A PM foi abordada por um homem que relatou ter deixado o carro estacionado na Rua Irmã Eleutéria, e ao retornar, por volta das 16h12 percebeu que o carro, modelo Fiat Premio CS 1.5 ano 1989 na cor cinza, foi furtado.

continua após publicidade .

Por volta das 17h22 de sexta, a PM foi informada de um furto no Jardim Marissol, a vítima contou que ao chegar de viagem, encontrou a casa arrombada e a televisão, de 43 polegadas, foi furtada.

No começo da noite de sexta, a PM foi até o Jardim Apucarana, pois uma casa localizada na Rua Maranhão havia sido invadida.

Os moradores contaram que havia um suspeito em um terreno próximo do local. A PM encontrou o rapaz, porém, ele correu e conseguiu fugir. Na região da Avenida Mato Grosso, a PM encontrou uma TV e duas caixas de cerveja que foram furtadas da casa.

continua após publicidade .

Uma pessoa que mora no centro de Apucarana, chamou a PM por volta das 23 h ao perceber que a casa foi arrombada. A vítima contou que saiu por volta das 17 e ao retornar às 23, constatou o crime. A residência estava aberta e toda revirada.

Da casa furtaram uma televisão, um celular, aparelhos eletrônicos, alimentos, além de uma moto de trilha e um carro. O veículo foi encontrado abandonado na região do Parque da Raposa, sem a bateria.

Outra casa foi invadida em Apucarana, no Jardim Ponta Grossa. O morador chamou a PM por volta das duas da madrugada deste sábado. Ele contou que se ausentou por algumas horas e que ao retornar o alarme estava disparado e a casa arrombada.

continua após publicidade .

Da residência foram furtados uma TV, dois notebooks e até presentes que seriam entregues aos familiares.

Mais um furto foi registrado no Jardim Apucarana. A PM foi chamada no começo da madrugada e informada que o crime estava em andamento, na Rua Maranhão. Quando a equipe chegou, encontrou a residência toda revirada e uma TV de 50 polegadas foi furtada.

Por volta das duas da madrugada, o vigilante noturno informou para a PM, que o alarme de uma clínica disparou. No local, a polícia percebeu que a janela foi arrombada e que o espaço estava todo revirado.

A PM não conseguiu conversar com a dona do local, então não foi possível saber o que foi furtado da clínica, localizada no Bairro da Igrejinha.