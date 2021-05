PM de Apucarana recupera veículo furtado em Arapongas

Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline

A Polícia Militar (PM) de Apucarana recuperou nesta quinta-feira (27) um veículo furtado de um estacionamento em Arapongas.

A PM recebeu uma informação de que um veículo estaria abandonado na Estrada Antônio José de Oliveira, numa plantação, na Zona Rural de Apucarana. No local, a equipe encontrou o veículo GM Zafira Elegance, com emplacamento da cidade de Arapongas.

Realizada a consulta da placa, o veículo não possuía alerta de furto ou roubo. Foi então feito contato com a PM em Arapongas, e confirmado que o veículo teria sido furtado de um estacionamento durante a madrugada. O alerta de furto não foi gerado pois o funcionário do estacionamento não lembrava a placa do automóvel.

O proprietário do estacionamento foi até o local com a chave reserva do veículo que foi entregue de volta a ele.