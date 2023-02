PM de Apucarana recupera veículo e defensivos agrícolas furtados

Da Redação

A Polícia Militar (PM) recuperou um veículo Fiat/Ducato Cargo furtado e carregado com caixas de defensivos agrícolas de uma cooperativa localizada no Distrito do Correia de Freitas, na madrugada desta segunda-feira (27).

A PM recebeu informações que o alarme da empresa havia disparado e que a equipe de monitoramento estava sem imagens do local. Os policiais foram para a empresa e durante o trajeto cruzaram com um veículo Fiat/Ducato Cargo.

Os policiais desconfiaram da situação, tentaram abordar o veículo, porém, o condutor abandonou a Ducato e fugiu correndo por uma plantação de soja. A PM encontrou várias caixas de defensivos agrícolas dentro do furgão.

A PM foi até a cooperativa e foi constatado que ladrões arrombaram o portão, quebraram a parede e tiveram acesso aos produtos. Os criminosos também arrebentaram o vidro das janelas, portas da empresa e conseguiram furtar a Ducato.

A carga e o veículo foram levados para a 17ª Subdivisão Policial de Apucarana.

