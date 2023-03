PM de Apucarana recupera três veículos furtados

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

A Polícia Militar (PM) de Apucarana recuperou três carros furtados. Todos os veículos foram localizados em região de mata e faltando peças.

continua após publicidade .

O Corsa furtado do estacionamento do Santuário São José foi encontrado na manhã desta segunda-feira (27), abandonado no Jardim Marissol. O carro estava sem três pneus, bateria e sem o rádio. A câmera de segurança da igreja flagrou o crime. Para ver, clique aqui.

Outro carro, um Gol vermelho, furtado em Arapongas, estava abandonado na Estrada do Bertasso, na região de mata. O veículo estava sem as rodas, sem o sistema de som e sem o estepe. Tudo foi furtado. Gol foi encontrado na tarde de domingo (26).

continua após publicidade .

- LEIA MAIS: Comerciante de Apucarana morre afogado após acidente de carro

Já no começo da noite de domingo, outro Gol que havia sido furtado no sábado foi encontrado abandonado próximo ao Loteamento Residencial Orlando Bacarin. O Gol estava sem a bateria,

Todos os carros foram levados para a delegacia de Apucarana. Os crimes são investigados. Recentemente, a Guarda Civil Municipal (GCM) de Apucarana também encontrou três carros furtados.

Siga o TNOnline no Google News