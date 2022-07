PM de Apucarana recupera moto furtada em Marilândia do Sul

Da Redação

Veículo era produto de furto na cidade de Marilândia do Sul

A equipe Rocam da Polícia Militar (PM) de Apucarana recuperou, na noite desta terça-feira, 12, uma motocicleta que havia sido furtada na cidade de Marilândia do Sul, em abril deste ano. Um homem foi preso.

Segundo o boletim da PM, durante patrulhamento na região do Colégio Agrícola, um casal em uma motocicleta despertou suspeita dos policiais ao tentar despistar a viatura, aumentando a velocidade. Ao checar a placa, a equipe percebeu que não condizia com as características do veículo.

O casal foi abordado e o condutor de 33 anos identificado. Segundo a PM, ele possui várias passagens criminais. Já a passageira, não possui antecedentes.

Ao ser vistoriada, foi notado que a motocicleta estava com a numeração de chassi e motor adulterados, porém ainda com alguns números parcialmente visíveis. A equipe contatou que a motocicleta era produto de furto na cidade de Marilândia do Sul, em data de 01/04/2022.

fonte: Reprodução / PM A motocicleta estava com a numeração de chassi e motor adulterados

Ao ser questionado, o condutor da moto relatou que comprou a motocicleta como "bombinha" e que a passageira não sabia de nada, que estava apenas dando uma carona para ela.



A moça foi liberada no local e o homem foi encaminhado até a delegacia da cidade.

