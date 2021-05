PM de Apucarana recupera moto furtada em Jandaia

Continua após publicidade

A Polícia Militar (PM) de Apucarana recuperou nesta quinta-feira (20), uma motocicleta que foi furtada em Jandaia do Sul no último dia 17.

O veículo estava nos fundos de uma casa no Jardim Marissol. A polícia chegou até o local através de denúncias. Ali, a equipe encontrou dois homens desmontando a moto, um de 26 anos e um menor de 17 anos. No bolso do menor, os policiais ainda encontraram uma porção com maconha. O maior de idade recebeu voz de prisão por receptação e disse que foi um primo dele quem cometeu o furto. O caso foi encaminhado para investigação da Polícia Civil.

Foto por Reprodução

O crime

No dia do crime, o dono da moto relatou a polícia que havia deixado o veículo, uma Honda/NX4 Falcon estacionado na Av. Getúlio Vargas, e ao retornar percebeu que ela tinha sido furtada. Através de câmeras de segurança de lojas próximas do local onde a moto foi estacionada, foi possível ver que um homem, trajando boné preto, camiseta branca e calça clara, foi quem praticou o furto e fugiu.