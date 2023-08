PM de Apucarana recupera Kombi usada por igreja em ações sociais

Siga o TNOnline no Google News

A "Branquinha", uma Volkswagen Kombi que pertence à Igreja Quadrangular de Apucarana, norte do Paraná, havia sido furtada durante a madrugada dessa quinta-feira, 10 de agosto, quando estava estacionada na Rua Cravo, no Jardim das Flores.

O crime mobilizou fiéis da igreja, que utilizaram os aplicativos de comunicação para alertar sobre o furto do veículo. Inclusive, as autoridades foram comunicadas a respeito do caso. E, na manhã desta sexta-feira, 11 de agosto, a Polícia Militar (PM) obteve êxito em encontrar a Kombi.

De acordo com as informações da corporação, a "branquinha" estava em um carreador próximo a PR-170, no Contorno Norte da cidade. Os responsáveis pelo furto levaram a bateria da Kombi.

O caminhão guincho da PM compareceu ao local para encaminhar o veículo à Delegacia de Polícia Civil para os devidos procedimentos.

A equipe do TnOnline conversou com o Leandro Guerreiro, pastor da igreja., que explicou o quão importante é a Kombi na realização de obras.

“Ela é utilizada para ação social, para buscar e levar jovens para a igreja, levar cestas básicas para as famílias, e por isso vai fazer bastante falta para a gente”, disse.

