PM de Apucarana recupera caminhão roubado em Mamborê

A Polícia Militar (PM) de Apucarana, através do setor de Inteligência, conseguiu recuperar um caminhão carregado de insumos agrícolas que foi roubado durante a madrugada deste sábado, 29, no município de Mamborê.

Segundo o boletim da ocorrência, bandidos invadiram uma empresa em Mamborê durante a madrugada e levaram diversos equipamentos eletroeletrônicos, além do caminhão, carregado com insumos.

Após o roubo, os bandidos fizeram contato com a empresa para pedir uma quantia em dinheiro pelo resgate do caminhão. Como o veículo tinha rastreador, foi possível localizá-lo já durante esta manhã, em Apucarana, no Contorno Sul da cidade.

A PM conseguiu recuperar o veículo e a carga, mas os bandidos não foram encontrados, bem como os eletroeletrônicos levados. A empresa dona do caminhão já foi acionada para fazer a retirada do veículo.

Uma investigação será instaurada para apurar se os bandidos responsáveis pelo crime são de Apucarana ou da região.