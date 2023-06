PM de Apucarana realiza prisões de procurados pela Justiça

As informações são da PM

Equipes da Polícia Militar (PM) de Apucarana, norte do Paraná, realizaram a prisão de duas pessoas que eram procuradas pela Justiça. As ações aconteceram na tarde dessa quinta-feira (22) e na madrugada desta sexta (23) em diferentes bairros da cidade.

A primeira delas ocorreu por volta das 13h20 dessa quinta, no Residencial Jaçana. A equipe de inteligência do 10º Batalhão de Polícia Militar descobriu que havia um mandado de prisão em aberto contra uma mulher que se localizava no bairro citado anteriormente. Por conta disso, os agentes de segurança realizaram diligências, a fim de encontrá-la.

Conforme a corporação, eles obtiveram sucesso nas buscas. Os agentes de segurança localizaram a mulher em uma via pública, a abordaram e a encaminharam para a 17ª Subdivisão Policial da Cidade Alta para as devidas providências.

Já por volta da 01h10 da madrugada desta sexta, os policiais se depararam com um grupo, formado por quatro homens, em um patrulhamento no Núcleo Habitacional Michel Soni. Os militares notaram eles ficaram nervosos com a aproximação da viatura.

Devido a isso, os agentes decidiram abordá-los. Foi constatado que havia um mandado de prisão expedido pela Tribunal de Justiça de Londrina contra um deles, que já é conhecido no meio policial.

Ele foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil de Apucarana.

