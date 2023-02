PM de Apucarana realiza operação com apoio do Choque de Londrina; veja

Da Redação

O 10º Batalhão da Polícia Militar (BPM) de Apucarana em parceria com equipes do Choque de Londrina, além do helicóptero da Polícia Militar do Paraná (PMPR), realizaram operação de combate ao tráfico de drogas e criminalidade na região do Jardim Colonial, desde as primeiras horas da manhã desta sexta-feira, 10. Segundo a PM, 09 mandados foram cumpridos, com 06 prisões e apreensão de drogas, armas, munições, dinheiro e anotações do tráfico. (Assista o vídeo abaixo).

continua após publicidade .

Em um dos alvos da operação, um homem de 27 anos foi preso e foram apreendidos dinheiro trocado, um caderno com anotações do tráfico, além de 16 porções de cocaína, 29 de crack e 04 porções de maconha.

- LEIA MAIS: Urgente: homem é assassinado em Apucarana



continua após publicidade .

Em outro local, a polícia apreendeu 09 munições calibre 36, 03 munições calibre 44, 01 coldre e uma peça de espingarda. Um homem de 34 anos foi preso.

Outros dois homens foram presos em mais um alvo da operação, onde foram apreendidas 02 pistolas 9 mm e 48 munições, além de placas de veículos.

Finalmente, em outro endereço, mais dois homens foram presos, com 170 porções de crack e 33 porções de cocaína.

continua após publicidade .

Todo o trabalho foi realizado através de levantamentos feitos pelo Setor de Inteligência da PM, através de denúncias realizadas de forma anônima pela comunidade.

Assista a entrevista:

null - Vídeo por: Reprodução

Siga o TNOnline no Google News