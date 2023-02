PM de Apucarana prende traficantes em imóvel usado como biqueira

Da Redação

PM realizou Operação Domicílio II neste sábado em Apucarana

Dois homens foram presos com 118 pedras de crack e 50 pinos de cocaína neste sábado (18) à noite, em Apucarana, norte do Paraná. De acordo com a Polícia Militar (PM), o flagrante ocorreu dentro de uma casa usada como biqueira, na Rua São Simão, no Núcleo Habitacional Dom Romeu Alberti, mesmo endereço do local onde a PM apreendeu grande quantidade de drogas no período da manhã.

A PM foi até o local após receber informações sobre um imóvel abandonado que estaria sendo utilizado como ponto para comércio de entorpecentes. Durante patrulhamento, policiais flagraram dois homens no portão da residência que foram abordados. Com eles foram apreendidos certa quantia em dinheiro, além de 118 pedras de crack e 50 pinos cheios de cocaína. Ambos os suspeitos assumiram a propriedade da droga. Um deles chegou a informar que seria morador de Arapongas e veio para Apucarana 'trabalhar' para o tráfico de drogas.

A residência utilizada como biqueira está sem energia elétrica, suja e sem móveis, apenas com um colchão, sofá velho, uma geladeira inutilizada e uma televisão quebrada. O que, segundo a PM, são características típicas de imóveis utilizados para essa finalidade. Os dois suspeitos foram presos e encaminhados à delegacia.

Grande quantidade de drogas apreendida no sábado de manhã

No mesmo dia, pela manhã, a PM apreendeu uma grande quantidade de drogas no mesmo endereço, mas em outra residência na Operação Domício II. Foram apreendidos mais de 2,6 mil pinos preenchidos com cocaína, prontos para a venda totalizando 1,315 Kg, e também 1,286 Kg de maconha.

